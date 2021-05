Polscy politycy publikują na potęgę w internecie. Kto najczęściej wykorzystuje social media?

Tomasz Siemoniak: W Platformie nikt nikogo nigdy nie oszczędzał

Nawet kiedy Platformie szefowali poprzedni przewodniczący, ludzie nigdy nie bali się zabierać głosu. Zwłaszcza że Borys Budka sam do tego zachęcał, tłumacząc, że wewnętrzne, zamknięte spotkania to jest forum do dyskusji, krytyki czy wysuwania jakichś propozycji, a nie forum publiczne. Jeżeli taka dyskusja przenosi się do mediów, zawsze szkodzi partii - mówi Tomasz Siemoniak, poseł PO, były szef MON