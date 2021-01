Polscy politycy komentują zamieszki w USA. Borys Budka: Andrzej Duda nie powinien był lecieć do Waszyngtonu przed wyborami w USA

"Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji" - tak zamieszki w Stanach Zjednoczonych skomentował na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa wtargnęli do Izby Reprezentantów i Senatu, przerwali obrady Kongresu, który miał ostatecznie zatwierdzić zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich z 3 listopada 2020 roku. Doszło do starć z policją, w wyniku których zmarły cztery osoby. Co najmniej 52 osoby zostały zatrzymane.

Budka: Wizyta Dudy w USA to był błąd

- Nic nie znaczący tweet prezydenta, jak nic nie wnosząca jest jego polityka. Dziś przywódcy największych krajów światowych solidaryzują się z narodem amerykańskim, który dokonał wyboru. Tu nie ma miejsca na jakieś ogólne wpisy, które niczego nie wnoszą. Prezydent popełnił kardynalny błąd, by z egoistycznego punktu widzenia, by wygrać wybory poświęcił pewien odcinek polityki zagranicznej. To jest rzecz niewybaczalna, czego dokonał w lipcu ubiegłego roku - tak wpis prezydenta skomentował Borys Budka w TOK FM.