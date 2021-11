Polscy naukowcy wracają na Antarktydę po ponad 40 latach

Ostatnia załoga stacjonowała w stacji Dobrowolskiego w 1979 roku, od tamtej pory była zamknięta. Teraz Polacy wracają, by prowadzić badania Ziemi w tym rejonie.

Na Antarktydzie polscy polarnicy chcą rozpocząć ważne badania Ziemi. Kierownik wyprawy profesor Marek Lewandowski podkreśla, że Oaza Bungera, gdzie znajduje się polska stacja, jest jednym z najlepszych miejsc do kompleksowych badań.

– Jest to unikalne miejsce na Ziemi, skąd można obserwować strukturę jądra Ziemi w sposób nieskażony ani działalnością człowieka, ani falami sejsmicznymi indukowanymi przez ocean. Jest to po prostu zwierciadło do wnętrza ziemi – powiedział kierownik wyprawy prof. Marek Lewandowski w rozmowie z podkastem Polskiego Radia.