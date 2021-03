Polscy medycy zaszczepią pracowników Kwatery Głównej NATO. Premier Mateusz Morawiecki: To ważna misja Aleksandra Kiełczykowska

"Zostaliśmy oficjalnie zaproszeni przez NATO, aby polskie zespoły medyczne przeprowadziły szczepienia w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli. To ważna misja, bo jest to organizacja zapewniająca bezpieczeństwo ok. miliarda ludzi na świecie i oczywiście się jej podejmiemy" – przekazał premier Mateusz Morawiecki.