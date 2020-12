Polscy kierowcy ciężarówek uwięzieni w Wielkiej Brytanii. Dantejskie sceny na granicy z Francją. Trwa akcja pomocy oraz testy na COVID-19

Zgodnie z informacją przekazaną przez stronę brytyjską ruszyły testy dla kierowców na lotnisku Manston. Wkrótce uruchomione zostaną punkty testowania w innych miejscach w Kent - informuje polska ambasada w Londynie.

Niestety, nie ma możliwości testowania przed wjazdem do Eurotunelu a także w jego okolicach. To jest wielki logistyczny problem zwłaszcza dla kierowców ciężarówek, którzy muszą taki test wykonać, by zostać wpuszczonym przez Francuzów. Oczywiście test musi być negatywny i spełniać kryteria jakościowe. W innym wypadku na wjazd do Francji nie będzie zgody.

W okolicach portu Dover na Wyspach dochodzi do dantejskich scen. Policja już rano musiała powstrzymywać kierowców próbujących wjechać do portu po tym, jak władze francuskie ogłosiły, że zakaz wjazdu z Wielkiej Brytanii został zniesiony. Jak to często bywa, niecierpliwi kierowcy chcieli natychmiast ruszyć w drogę do domu. Jednak, by dostać się do Francji trzeba przejść wiarygodny test na COVID-19.