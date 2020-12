Polscy i węgierscy samorządowcy piszą list do przewodniczącej Komisji Europejskiej: Potępiamy działania pana Orbana i pana Morawieckiego

- Działania naszych rządów nie odzwierciedlają woli ludzi. Nie chcemy, by nasze społeczności zostały podzielone przez te decyzje. Szczególnie, że nasz rząd dyskryminuje samorządy, w których władza należy do opozycji. Nasza inicjatywa pokazuje prawdziwą wolę ludu i ducha współpracy europejskiej. Jeżeli kraj będzie podzielony, nie będziemy mogli wspólnie zwalczyć skutków kryzysu, nie będziemy mogli się rozwijać i konkurować – powiedział na niej Gergely Karacsony.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że „wszystkie kraje potrzebują pieniędzy, by walczyć z kryzysem, ze skutkami epidemii czy też zmianami klimatycznymi”. - Bez nich cała Unia zostanie ukarana za postępowanie Polski i Węgier, ale przede wszystkim ucierpimy my – obywatele. Dlatego wnioskujemy o stworzenie narzędzi, które pozwolą samorządom na skorzystanie ze środków bezpośrednio, bez uczestnictwa rządów. Jesteśmy gotowi, by wziąć za nie odpowiedzialność – dodał.

Wspólna sprawa

„My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów, potępiamy działania pana Orbána i pana Morawieckiego. Reprezentując miliony Węgrów i Polaków, wyrażamy poparcie dla ochrony zasady praworządności i dokładnego nadzoru nad funduszami unijnymi" - oznajmili przedstawiciele polskich i węgierskich miast.