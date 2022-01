Polsce grozi kolejny lockdown? Radosław Fogiel: Mamy wiele zmiennych, które trzeba brać pod uwagę

Czy w związku z rekordową ostatnio liczbą zakażeń koronawirusem, możliwy jest kolejny lockdown? Adam Niedzielski mówił, że nie, ale już widzieliśmy niejednokrotnie, że minister zdrowia mówił swoje, a większość rządząca robiła swoje.

Nie jest to kwestia rozdźwięku w rządzie, lecz po prostu nieprzewidywalności sytuacji związanej z koronawirusem. W tym momencie jest dokładnie tak, jak mówi minister Niedzielski – nie ma takich planów i zakładamy, że nic takiego się nie wydarzy. Jednak, oczywiście, gdyby ktoś zapytał np. w styczniu 2020 roku czy możliwy jest atak pandemii, który sparaliżuje życie społeczne i gospodarcze, to każdy by pewnie odpowiedział, że nie. Mamy wiele zmiennych, które trzeba brać pod uwagę.

O jakich zmiennych Pan mówi?

Z jednej strony na przykład mutacje koronawirusa, wpływające na jego specyfikę, większa zaraźliwość wariantu Omikron. Z drugiej strony – pewne rzeczy, co do których rok temu wydawało się, że są pewne, stwierdzone przez naukowców, poparte dostępnymi badaniami, wymagały weryfikacji. Lockdown można wprowadzić raz czy drugi, ale wszyscy widzimy, jakie ma to skutki społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. Tymczasem np. Wielka Brytania znosi obostrzenia. To swego rodzaju eksperyment i zobaczymy, jakie będą jego efekty. Musimy też pamiętać, że na takie eksperymenty mogą sobie pozwolić kraje, gdzie współczynnik zaszczepienia jest wysoki. Oczywiście, jak widzimy, szczepienie nie likwiduje koronawirusa, ale jest kluczowe w walce z nim, w wielu przypadkach po prostu chroni przed śmiercią, zwiększa szanse, że ewentualne zakażenie przebiegnie lekko. Cały czas należy apelować i przekonywać by ci, którzy jeszcze się nie zaszczepili, uczynili to.