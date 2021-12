Polonia z Kanady murem za polskim mundurem. Akcja dla obrońców granicy redakcja

Sytuacja na granicy Polski z Białorusią odbija się szerokim echem także za oceanem. Kanadyjskie media śledzą z uwagą to, co dzieje się we wschodniej części Europy, bo jak podkreślają, to może być preludium do czegoś znacznie gorszego. Miejscowa Polonia w wielu miejscach wyraża swoje poparcie dla działań państwa polskiego.