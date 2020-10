Polki przebiły azerski mur. Ważna wygrana piłkarek Miłosza Stępińskiego

Zawodniczki Miłosza Stępińskiego nie miały problemu z tworzeniem dobrych sytuacji do strzelania gola. Problem tkwił w skuteczności lub zaczarowanej bramce Azerek. Niesamowicie między słupkami spisywała się Aytaj Sharivofa. Pierwsza sygnał do ataku dała Agnieszka Winczo. Zawodniczka SV Meppen uderzyła na azerską bramkę, ale w czwartej minucie piłka zatrzymała się tylko na górnej siatce.

Piłkarki Azerbejdżanu broniły się przed atakami Polek od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Należy im oddać, że w pierwszej połowie robiły to niespodziewanie skutecznie.

Polki w zasadzie nie opuszczały połowy Azerek, co chwila dośrodkowując piłkę w pole karne. W 25. minucie o mało nie poskutkowało błyskotliwe prostopadłe podanie w obręb szesnastki. Dogrywała Winczo, w sytuacji sam na sam znalazła się Agata Tarczyńska, ale jej strzał świetnie interweniowała Sharivofa. Kapitan reprezentacji Azerbejdżanu była zdecydowanie najlepszą zawodniczką swojej drużyny.

W końcu i ona musiała skapitulować. W 41. minucie pomógł Polkom rzut rożny. Dośrodkowywała Anna Rędzia, a skuteczną główką popisała się Małgorzata Mesjasz. Po tym trafieniu trener Stępiński wykrzyczał na cały stadion o kamieniu, który w końcu spadł mu z serca.

Na drugiego gola już nie trzeba było długo czekać. Polki do pracy zabrały się od razu po przerwie i za sprawą Weroniki Zawistowskiej podwyższyły prowadzenie już w 47. minucie. Od razu po drugim golu Biało-Czerwone ruszyły po następne zdobycze, ale znowu jak w transie broniła Sharivofa. W 65. minucie musiała jednak po raz trzeci wyjmować piłkę z siatki. Z lewej strony z piłką szarżowała Dominika Grabowska (asystowała również przy golu na 2:0), a całość z okolic dziesiątego metra - płaskim strzałem po ziemi - wykorzystała Zawistowska. Więcej goli na stadionie Polonii nie padło. Polki atakowały do ostatnich sekund, ale świetny mecz w azerskiej bramce rozgrywała Sharivofa. I to mimo straty trzech bramek...