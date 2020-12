Polka zostanie ministrem sprawiedliwości Litwy! Kim jest Ewelina Dobrowolska?

Jan Krzysztof Ardanowski został w PiS, ale postawił się Kaczyńskiemu ws. piątki dla zwierząt. "Zrobię wszystko, by to panu nie wyszło"

- W sprawie piątki dla zwierząt nie ustąpię. Powiedziałem prezesowi PiS: "Jeśli będzie pan próbował dalej forsować tę ustawę, to zrobię wszystko, żeby to panu nie wyszło" - mówi Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z "Super Expressem". Były minister rolnictwa nie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, choć mówiło się, że wkrótce to uczyni.