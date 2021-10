Polityk PSL: PO z polexitem nie celuje w PiS, ale w inne ugrupowania opozycyjne Łukasz Jankowski

Adam Jankowski

Donald Tusk zwoływał niedzielną demonstrację nawołując do zjednoczenia opozycji przeciwko PiS. Czy była to jednak rękawica rzucona tylko partii rządzącej? – To sygnał do wyborców, że to wokół lidera Platformy formuje się szeroki ruch opozycyjny, a nie w innych partiach. Wydaje się, że ruch z polexitem nie jest wymierzony w rządzących, ale w inne ugrupowania opozycyjne – przyznaje w rozmowie z polskatimes.pl jeden z posłów PSL-u. Inny poseł z Koalicji Polskiej podkreśla, że co prawda sprawa polexitu wyzwala realną energię polityczną, ale jej efektem będzie pogłębianie podziałów w społeczeństwie.