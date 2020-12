Politycy Zjednoczonej Prawicy: Największą barierą jest brak woli polskiego społeczeństwa aby się zaszczepić

Szef KPRM Michał Dworczyk mówił dziś na antenie TVN24, że Narodowy Program Szczepień to olbrzymie wyzwanie logistyczne. - Ale wydaje się, że co najmniej tak samo dużym wyzwaniem jest przekonanie Polaków do tego, żebyśmy się zaszczepili, że to jest w dzisiejszej sytuacji dla na jedyne wyjście – tłumaczył.