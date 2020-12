Politycy zachęcają do szczepień i zapowiadają ogólnopolską akcję informacyjną

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oświadczył na antenie Polskiego Radia, że on sam zaszczepi się przeciwko COVID-19. - Uważam, że jest to najlepsza forma, aby zwalczyć koronawirusa. Zachęcam wszystkich do tego, żeby się zaszczepili – mówił.

Szefowi MON podoba się także pomysł, aby politycy szczepili się w obecności mediów, tak jak robią to ich zagraniczni koledzy. - To jest przełamanie pewnego oporu, jaki można zauważyć wśród - na szczęście - marginalnych grup społecznych (…) Myślę, że pokazując, że szczepionka jest bezpieczna, że jest to najlepsza forma przeciwdziałania epidemii członkowie rządu powinni się zaszczepić - mówił minister.

W nieco mniej pewny sposób wypowiadał się natomiast poseł PiS Marek Suski. - Chyba się zaszczepię, chociaż mam pewne obawy. Tu nie chodzi o strach. Bardzo wielu ludzi się trochę waha, ja też - przyznał polityk w rozmowie z RMF FM.