Politycy oraz osoby publiczne zachęcają do szczepień przeciwko COVID-19. Szczepionkę otrzymali już Joe Biden oraz doktor Anthony Fauci

„Apeluję by zatrzymał Pan falę mściwości rozpętanej przez Pana zwolenników”. Jacek Karnowski pisze list do Andrzeja Dudy

Dlatego apeluje do Pana Prezydenta – aby, w imię solidarności z szykanowanymi obywatelami naszego wspólnego państwa, naszych miast i gmin i z siłą autorytetu Prezydenta wszystkich Polaków, zatrzymał Pan falę mściwości rozpętanej przez Pana zwolenników, będących zwierzchnikami prokuratury, policji czy sanepidu –pisze prezydent Sopotu Jacek Karnowski w liście do prezydenta RP Andrzeja Dudy. Sopocki radny PiS Bartosz Łapiński nazywa to hipokryzją ze strony włodarza Sopotu.