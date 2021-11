Policyjny pościg za przemytnikiem. W jego samochodzie znaleziono zwłoki mężczyzny

Niemieccy funkcjonariusze poszukują mężczyzny, który tydzień temu przemycał migrantów w okolicach granicy polsko-niemieckiej. Jedna z osób nie przeżyła podróży – był to 32-letni obywatel Iraku – informuje Deutsche Welle.

Obecnie policja w Pirnie rozszerzyła poszukiwania na całe Niemcy. Za 42-letnim kierowcą samochodu dostawczego wydano też europejski nakaz aresztowania.

Zwłoki mężczyzny przy granicy z Polską

Funkcjonariusze o możliwości przemytu ludzi w pobliżu autostrady A4 Goerlitz-Drezno informację otrzymali 29 października. Kiedy dotarli na miejsce, natrafili na grupę 20 mężczyzn, którzy wysiedli właśnie z furgonetki. Wewnątrz pojazdu znaleźli zwłoki mężczyzny.

Na miejsce został wezwany lekarz, który ocenił, że do zgonu nastąpiło kilka godzin wcześniej. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.

Podejrzany o przemyt ludzi uciekł. Policja informuje, że kierowcą furgonetki był 42-letni obywatel Turcji. Udało się aresztować drugiego, 48-letniego kierowcę. Według informacji podanych przez policję, furgonetką przewożono 22 osoby, kobiety i mężczyzn.

Nielegalny transport migrantów

Na początku listopada policja federalna Niemiec zatrzymała ponad 100 osób, które nielegalnie przejechały przez Polskę z Białorusi do Saksonii. Trafiły one do ośrodków detencyjnych. Większość to obywatele Iraku, Syrii, Jemenu i Turcji.