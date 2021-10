Policyjna ochrona dla brytyjskich posłów po zabójstwie Davida Amessa? Szefowa MSW nie wyklucza

Szefowa brytyjskiego MSW podkreśliła w telewizji Sky News, że bezpośredni kontakt posłów z wyborami z ich okręgów jest kluczowym elementem brytyjskiej demokracji i powinien zostać utrzymany. – Nigdy, przenigdy nie powinien być zerwany ten związek między wybranymi przedstawicielami a ich rolą w demokracji, odpowiedzialnością i obowiązkiem wobec ludzi, którzy ich wybrali – powiedziała.

Minister przyznała, że „posłom w trybie natychmiastowym oferowane są dodatkowe zabezpieczenia i proszeni są oni o to, by dzielili się z policją informacjami o miejscu pobytu”. – Istnieje potrzeba wypełnienia wszelkich luk w zakresie bezpieczeństwa – dodała. Zapytana przez dziennikarza o to, czy posłowie mogliby w swoich okręgach uzyskać rodzaj ścisłej ochrony, którą otrzymują w Westminsterze, odpowiedziała: „Wszystkie te kwestie i opcje są w tej chwili rozważane”.

Jednocześnie wskazała, że po zabójstwie Davida Amessa wielu posłów może się zastanawiać nad ich własnym bezpieczeństwem.