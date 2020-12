Policjant złamał rękę nastolatce. Bodnar interweniuje

To, że policjant wykręcił jej rękę przed radiowozem, to jest jej wersja wydarzeń – mówił nadkom. Marczak.

Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, z którego ramienia koordynuje to jego zastępczyni dr Hanna Machińska. W rozmowie z Onetem Adam Bodnar zaznacza, że policjanci są szkoleni, by w trakcie zatrzymań nie robić ludziom krzywdy, a jeśli dziewczynie złamano rękę, oznacza to, że „ktoś jest nieprzygotowany do tego, jak ma te środki stosować”. Bodnar tłumaczy: