Policjant wrócił do domu ze służby na granicy. Wzruszające powitanie [WIDEO]

W rozmowie z polskatimes.pl Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk pytany o to, ilu policjantów strzeże wschodniej granicy polski powiedział, że „stale dodatkowo na terenie głównie woj. podlaskiego jest dedykowanych ponad 2,5 tys. policjantów”. – To się jednak zmienia, ponieważ rotujemy siły. Nie chcemy, żeby delegowani policjanci byli tam na miejscu dłużej niż 2-3 tygodnie, bo to jest niezwykle obciążająca i fizycznie, i psychicznie służba. Dlatego też staramy się policjantów rotować. Licząc liczbę służb, którą zrealizowali policjanci od początku kryzysu granicznego, to ok. 70 tys. – mówił.