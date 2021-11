Policjanci na granicy. KGP, gen. insp. Jarosław Szymczyk: Zagrożenie może wystąpić w każdej formie. Żadnej wykluczyć nie można

Ilu w sumie policjantów strzeże granicy Polski z Białorusią?

Stale dodatkowo na terenie głównie woj. podlaskiego jest dedykowanych ponad 2,5 tys. policjantów. To się jednak zmienia, ponieważ rotujemy siły. Nie chcemy, żeby delegowani policjanci byli tam na miejscu dłużej niż 2-3 tygodnie, bo to jest niezwykle obciążająca i fizycznie, i psychicznie służba. Dlatego też staramy się policjantów rotować. Licząc liczbę służb, którą zrealizowali policjanci od początku kryzysu granicznego, to ok. 70 tys.

Z których rodzajów służb policjanci przybywają na granicy i jakie zadania tam wykonują?

Spektrum jest bardzo szerokie. Oczywiście, w największej mierze są to funkcjonariusze oddziałów prewencji, których widzieliśmy na pierwszej linii, w czasie frontalnego ataku na przejściu w Kuźnicy, do którego doszło w miniony wtorek. Wspierają ich również funkcjonariusze pionu kontrterrorystycznego, bo my ciągle musimy rozważać różne scenariusze i zagrożenia. To są funkcjonariusze najlepiej przygotowani do działań bojowych, najlepiej wyszkoleni w polskiej Policji, jeśli chodzi o działania bojowe. Tak, jak powiedziałem, nie wykluczamy żadnych scenariuszy, zwłaszcza patrząc na to, co robią służby białoruskie – na ich brutalność, niezwykłą agresję – możemy spodziewać się różnych wydarzeń. Dlatego też musimy być na wszystko przygotowani. Są też funkcjonariusze pionu ruchu drogowego, którzy obstawiają łącznie 88 posterunków wzdłuż linii terenu, który jest objęty stanem wyjątkowym. Wszystko po to, aby kontrolować, kto w ten teren chce się dostać. To właśnie dzięki nim udaje się wyłapywać bardzo dużo osób, które próbują przyjeżdżać po tych, którzy przekroczą polską granicę. Na miejscu są też policjanci na koniach, którzy – biorąc pod uwagę uwarunkowania terenowe, które tam istnieją i problemy z dotarciem – świetnie się tam spisują. Są również nasze śmigłowce, które dają nieocenione wsparcie i obraz z powietrza. Bardzo intensywnie pracuje cały nasz pion do walki z cyberprzestępczością, który dociera do informacji np. o przerzucie nielegalnych migrantów. Pracuje również cały pion kryminalny, łącznie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, pod kątem grup, które są organizowane w celu przerzutu nielegalnych migrantów. Działania Policji są więc naprawdę wielopłaszczyznowe i realizowane w wielu obszarach po to, aby utrzymać integralność naszej granicy i bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i Polaków.