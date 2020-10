Policjanci byli złośliwi? Dwie godziny trzymali na moście kobietę, bo nie miała ze sobą prawa jazdy

Kobieta zwraca uwagę na to, że patrol nie był wyposażony w maseczki i rękawiczki, nie dezynfekowano też rąk przy zakładaniu ustnika w alkomacie. Policjanci nie zachowywali także dystansu społecznego, a zwrócenie im na to uwagi tylko ich zdenerwowało. Kiedy dowiedzieli się, że pani Marta zapomniała prawa jazdy, powiedzieli, że ktoś ma przywieźć jej dokument, a w przeciwnym razie może wezwać lawetę.

W końcu na pomoc zgodziła się jedna z osób, do których pani Marta dzwoniła. Przez popołudniowy szczyt komunikacyjny, koleżanka z prawem jazdy pani Marty dotarła na most po niemal dwóch godzinach.

Warszawianka relacjonuje też Onetowi, że w międzyczasie funkcjonariusze zwrócili jej uwagę, że siedząc sama w swoim aucie nie ma założonej maseczki. Pytali też, czy na pewno nie przyjmuje mandatu, a także jaki jest jej stan majątkowy i gdzie jest zatrudniona. Funkcjonariusze nie byli też skorzy, by pokazać pani Marcie certyfikat urządzenia pomiarowego ani podać swoich danych osobowych i numerów odznak.

Rzecznik KSP nadkomisarz Sylwester Marczak, z którym skontaktował się Onet, twierdzi, że pomiar prędkości był wykonany właściwie, kobiecie okazano certyfikat radaru oraz legitymacje służbowe w sposób umożliwiający ich odczytanie, a zatrzymana przez drogówkę kobieta zachowywała się agresywnie wobec funkcjonariuszy. Rzecznik KSP wskazuje też, że prawo zabrania jazdy bez odpowiedniego dokumentu, przez co było konieczne, by prawo jazdy zostało dowiezione do zatrzymanej kobiet. Pytania dot. zatrudnienia były zadawane natomiast w związku z przygotowaniem wniosku o ukaranie do sądu.