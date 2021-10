Policja zatrzymała kolejnych „kurierów” przewożących nielegalnych imigrantów

Podlaska policja informuje, że do tej pory zatrzymała już 198 osób, którzy przewozili łącznie 889 nielegalnych imigrantów.

Ponadto w czwartkową noc, policjanci z Gdańska, w Hajnówce zatrzymali do kontroli osobowego mercedesa. Za jego kierownicą siedział 30-letni obywatel Łotwy. Okazało się, że przewozi on 5 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. W samochodzie mężczyzny policjanci znaleźli także amunicję do broni palnej, która zawinięta w skarpetę ukryta była w podłokietniku.

Mężczyzna został zatrzymany i wczoraj usłyszał zarzuty pomocy imigrantom w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz posiadania amunicji do broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.