Policja umorzyła postępowanie w sprawie mszy z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Unia Młodych składa skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

Unia Młodych wydała oficjalne oświadczenie na swoich mediach społecznościowych:

Dzisiaj policja zajęła stanowisko ws. naszego zawiadomienia o łamaniu prawa podczas mszy świętej w Starachowicach w intencji Jadwigi Kaczyńskiej. Wiecie, co wymyślił komendant wojewódzki policji, który otrzymał wyróżnienie Złotej Pały (przyznawanej przez policjantów na niezależnym Internetowym Forum Policyjnym, którzy typują największy absurd uderzający w wizerunek policji)? Że była to UROCZYSTOŚĆ PAŃSTWOWA.

Nie ma takiego święta państwowego czy narodowego jak Jadwiga Kaczyńska, była to prywatna intencyjna msza, a Ci, którzy tam byli, prywatnie uczestniczyli w hucpie, podczas której łamano prawo i którą transmitowano w publicznej telewizji za nasze pieniądze.