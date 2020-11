"Policja to teraz prywatna armia Kaczyńskiego". Strajk Kobiet krytykuje użycie siły podczas protestów w Warszawie

W środę w Warszawie odbyła się demonstracja zorganizowana przez Strajk Kobiet. Była to kolejna odsłona protestów przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Demonstranci chcieli zablokować Sejm, ale budynek parlamentu został otoczony przez funkcjonariuszy i policyjne samochody. W kilku miejscach policjanci użyli gazu łzawiącego, zatrzymywali uczestników protestu. W tłumie pojawiali się zamaskowani mężczyźni, którzy używali pałek teleskopowych. Okazało sie, że to tajniacy - policjanci w cywilnych ubraniach.

- Panowie w policyjnych mundurach wzywali się do rozejścia się, ale ludzie nie mogli wyjść, bo otaczał ich szczelny kordon. Chodziło o sprowokowanie do agresji, o zatrzymanie tych ludzi. Nie rozumiem zdziwienia ludzi w policyjnych mundurach, że ludzie chcieli wyjść i wrócić do domów - dodała Lempart.

Klementyna Suchanow ze Strajku Kobiet krytykowała udział w akcji tajniaków - nieumundurowanych funkcjonariuszy policji.

- Wszyscy pewnie widzzieli te filmy, zdjęcia panów, którzy ubrani byli w dżinsy, dresy, bluzy, czapeczki albo po prostu z łysymi głowami. Kiedy pojawili sie w tłumie na placu Powstańców, my protestujący myśleliśmy, że to jest jakś grupa nazioli, biegająca sobie po ulicach. Wyciągnęli w pewnym momencie pałki i zaczęli zupełnie przypadkowo na oklep nimi machać oraz uderzać. Byłam w tej grupie, widziałam ich zachowania. W pewnym momencie zrobiłam im zdjęcie, dopiero przy powiększeniu zauważyłam, że na ramieniu mają opaski, na których napisane było "policja". Wiec to co nam się wydawało, że było prowokacją grupek Pana Bąkiewicza, zdaje się, że jest po prostu bandyterią policyjną w w przebraniu, która dokonuje prowokacji wśród protestujących. Ten protest tak jak poprzednie był protestem pokojowym, niczym się nie wyróżniał, nie było żadnej agresji. Nie było powodu do używania siły. Przypominam też funkcjonariusza ABW, który kilka tygodni temu wjechał w ludzi na demonstracji - mówiła Suchanow.