Policja przeprasza za „niepotrzebne sytuacje” na Marszu Niepodległości

Jest akt oskarżenia w sprawie byłego dyrektora Teatru Bagatela. Henrykowi S. grożą 3 lata więzienia

Były dyrektor Bagateli Henryk S. już wcześniej usłyszał łącznie dziewięć zarzutów, dotyczących nakłaniania do seksu oraz łamania praw pracowniczych pracownik teatru. Teraz śledczy skierowali akt oskarżenia do sądu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 3 lat więzienia.