Policja bada sprawę brutalnego pobicia pracownika wietnamskiej restauracji w Jędrzejowie

Do brutalnego pobicia doszło w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim. O sprawie poinformował Onet mężczyzna, u którego Wietnamczycy wynajmują lokal pod bar z azjatycką kuchnią.

- Zdarzenie miało miejsce 8 września ok. godz. 21 na osiedlu Szansa obok gabinetów lekarskich – napisał Zbigniew Kasprzak. – W imieniu poszkodowanego dziękuję załodze szpitala w Jędrzejowie za fachową opiekę medyczną. Poszukujemy sprawcy tego tragicznego zdarzenia. Podkreślam, że nie było to napad rabunkowy – dodał.

Na portalu społecznościowym mężczyzna zamieścił zdjecie, na kórym widać, jak bardzo obywatel Wietnamu ucierpiał. Miał zostać zaatakowany, gdy przechodził przez zaciemnione miejsce. Pobity mężczyzna nie jest w stanie podać rysopisu sprawcy. Wiadomo, że nic nie zostało mu skradzione.

- Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia, a także osoby, która dopuściła się tego czynu – mówi Onetowi sierż. Michał Kwieciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. – Na razie jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać wnioski co do motywu, jakim kierował się napastnik – dodaje.

