Polesie, Dnieprowia, Pomoria. Znamy scenariusz ćwiczeń Rosji i Białorusi

- Główną przyczyną zaostrzenia sytuacji jest dążenie "zachodnich" do destabilizacji sytuacji w Republice Polesia, zmiany jej kierownictwa politycznego i doprowadzenia do likwidacji Państwa Związkowego w celu dalszego osłabienia Federacji Północnej" - powiedział szef Sztabu Generalnego. Gdy to się nie udaje, „zachodni” sięgają po „radykalne środki”. „Wykorzystując kontrolowane przez siebie organizacje terrorystyczne i opozycję, prowokują konflikt zbrojny z sąsiadującą z Państwem Związkowym Republiką Dnieprowią”. Następnie „pod pretekstem operacji pokojowej wprowadzają swoje wojska na terytorium Republiki Polesia i przejmują kontrolę nad szeregiem jej zachodnich obwodów. Po zajęciu części Republiki Polesia, agresorzy wysuwają wobec jej kierownictwa żądania, w tym „uwolnienia tzw. więźniów politycznych”. Wtedy następuje zwycięska kontrofensywa "północnych".