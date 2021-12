Polemika - Panu Zmarzlińskiemu ku przestrodze: Jak w „Trybunie Ludu”

Wczoraj kolega przysłał mi nieoczekiwaną rzecz. To polemika, a bardziej atak na moją osobę (niech gładkie pozory nikogo nie zwiodą) w piśmie "Trybuna", w odpowiedzi na mój tekst w nr 9 miesięcznika "Nasza Historia" z września br., poświęcony 40 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność".

Przypomnijmy zatem: w czasach komunistycznych "Trybuna" nazywała się "Trybuną Ludu" i była centralnym organem prasowym KC PZPR, a ja nawet nie sądziłem, że ta bolszewicka gadzinówka z okresu PRL ma swoją współczesną przepoczwarzoną wersję. To tak, jakby w dzisiejszych Niemczech pod skróconą nazwą w dalszym ciągu ukazywał się "Volkischer Beobachter" ("Obserwator Ludowy"), będący głównym organem partyjnym NSDAP i III Rzeszy. Gazeta ta swój żywot jednak zakończyła wraz z upadkiem Rzeszy, na co więc my pozwalamy w wolnej Polsce?

Propaganda PRL

Nazwisko autora tekstu brzmi Gabriel Zmarzliński, ale pamiętając czasy komunistycznej dyktatury, wcale nie jestem pewien, czy jest to postać prawdziwa. Wszystko, co w tekście "Trybuny" zostało obecnie napisane, mogłoby spokojnie być tekstem opublikowanym w latach 80. w "Trybunie Ludu". Jego autor, jak na prawdziwego marksistę przystało, przybrał pozę bezbożnego demiurga, który w imię jedynie słusznej narracji osądza krytycznie moje czyny w "Solidarności" lat 80., jak i moją postawę współczesną, a w kontekście mojej osoby dotyczy to także części innych działaczy, jak i całego związku.

Tekst jest obszerny i podzielony na sporo różnych segmentów, nie ma jednak najmniejszego sensu, abym podejmował krok po kroku polemikę z tego typu dobrze mi znaną propagandą czerwonych władców PRL, za pomocą której oni wówczas nas zwalczali. Radykalny nurt ekstremalny w "Solidarności", krzykacze i prowodyrzy kierujący się złą oceną sytuacji, fałszywe zachowania i demagogiczna tromtadracja - tak mnie i mi podobnych bezkompromisowych wobec komunizmu działaczy "Solidarności" dzisiaj określa autor tekstu i tak było 40 lat temu.

Racja PZPR

Autor ubolewa, że mimo upływu tylu lat w jego opinii niczego się nie nauczyłem i ciągle popełniam te same błędy. A to dobre. Gość jakby nie zauważył, że czasy PRL-u dawno minęły. Mogę więc śmiało powiedzieć, że w nowej polskiej rzeczywistości, zbyt łaskawej dla komunistów, ale jednak wolnej Polsce, jego PZPR-owskie poglądy dowodzą, że to on niczego się nie nauczył i to on kontynuuje panującą w czasach PRL zbrodniczą wobec Polski i Polaków ideologię, która była na usługach Sowietów.

Atakując moją ówczesną walkę o wolność w szeregach "Solidarności" i jej kontynuację dzisiaj, bo walka trwa z powodu stałej aktywności takich wewnętrznych wrogów Polski, używa on w swoim tekście odniesień do polityki ówczesnej PZPR i jej przywódców, z Wojciechem Jaruzelskim na czele. To nie do wiary, że ma to miejsce jeszcze dzisiaj, ale tak właśnie jest. Czytając tekst pana Zmarzlińskiego ma się wrażenie, jakby czas zatrzymał się w roku 1981. Ta sama demagogia, te same fałszywe oskarżenia i ta sama poza, że to oni, komuniści różnej maści mają rację, a my jesteśmy wywrotowcami i na odstrzał. Prócz wypowiedzi Jaruzelskiego autor przywołuje innych naszych ciemiężców oraz fragmenty zjazdu PZPR z roku 1981, jako stronę mającą rację w sporze z "Solidarnością". Atakuje mnie nie tylko fałszywymi racjami politycznymi, ale i w pewnych miejscach pseudomoralizuje.

„Jaruzelski obronił Solidarność”