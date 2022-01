Polak zatrzymany w Holandii. Jest podejrzany o zabójstwo żony

Do zatrzymania Polaka doszło we wtorek. Policjanci przybyli wówczas do jednej z fabryk w Den Bosch, gdzie mężczyzna był zatrudniony. Aresztowano go pod zarzutem morderstwa.

Śledczy podejrzewają, że 52-latek jest sprawcą zabójstwa swojej żony. 57-letnią kobietę znaleziono martwą w listopadzie ubiegłego roku w mieszkaniu we Wrocławiu.

Z doniesień holenderskich mediów wynika, że za obywatelem Polski wydany został wcześniej międzynarodowy nakaz aresztowania. Mężczyznę czeka wkrótce ekstradycja do kraju.

Radio ZET