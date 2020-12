Polacy zmienili nawyki żywieniowe. Ekspert: Niestety na gorsze

Druga fala, to już zupełnie inna bajka. Każdy nawet po sobie zauważa, że krótsze dni i jesienna aura niekoniecznie zachęcają do aktywności fizycznej. I to już nie jest miesiąc w lockdownie, a tak naprawdę aż trzy. Chęć utrzymania wagi na stałym poziomie, czy nawet jej utracie przekłada się na popularność cateringów. To co też gra coraz większą rolę, to wygoda. Przy zamkniętych restauracjach i przysłowiowej konieczności ciągłego “stania przy garach”, osoby które mogą sobie na to pozwolić decydują się na rozwiązania pudełkowe. Mimo tego warto też odnotować, że najnowsze badania Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wskazują, że podczas trwania pandemii 30 proc. Polaków zauważyło wzrost masy ciała, a GUS - że Polacy przytyli średnio 2kg w tym roku.

Zdecydowanie. Można zauważyć zmianę nawyków żywieniowych – niestety na gorsze. Z pierwszą falą pandemii Polacy zostali zamknięci w domach co przez kilka tygodni ograniczyło ich aktywność fizyczną. To, w połączeniu z utrzymaniem dotychczasowych nawyków żywieniowych i podjadania skutkowało zwiększeniem wagi. Oczywiście, po pierwszej fali wszyscy wzięli się za odchudzanie i aktywność fizyczną, co było widoczne nie tylko na rynku cateringów dietetycznych, ale też chociażby na siłowniach, czy w rekordowym roku dla branży rowerowej.

Na cateringi przełożenie mają też globalne tendencje tj. wegetarianizm. W tym roku najpopularniejszą dietą (poza odchudzającymi i standardowymi) były diety wegetariańskie. Jeśli chodzi o przedziały kaloryczne, to w związku, że największą grupą odbiorców są kobiety, to jest to kaloryczność wahająca się pomiędzy 1200 a 1800 kalorii.

Zdecydowanie tak, i składają się na to kilka rzeczy. Pierwsza, to epidemia, która sprawiła, że Polacy tyją, więc popularność cateringów dietetycznych również urosła. Druga sprawa, to ciężka sytuacja gastronomii. Spora część firm, która powstała w tym roku wcześniej koncentrowała się samej restauracji, czy usługach hotelowych/okolicznościowych.

W momencie kiedy ograniczono im działalność, to decydowali się na wejście w dietę pudełkową. Na tym roku bariera wejścia, jeśli ma się lokal gastronomiczny, jest stosunkowo niska, więc dla większości firm można było całość uruchomić w przeciągu tygodnia. Między innymi to skutkowało wzrostem liczby firm oferujących catering. Na koniec 2020 roku w branży funkcjonuje ok. 700 firm, gdzie jeszcze rok temu było to ok. 200 mniej. To oczywiście ma przełożenie na coraz większy wybór konsumentów. Już nie wystarczy przyciągnąć klienta dobrą ceną, ale coraz większą rolę pełnią np. opcje dodatkowe takie, jak wspomniana wcześniej wymiana posiłków, aplikacja mobilna, czy ciekawe, zróżnicowane menu.

Jednak porównując ostatnie 12 miesięcy do poprzedniego okresu można zauważyć że w branży rosło “wszędzie i wszystkim”. W skali całego kraju wzrosty wynosiły ok. 30 proc., ale to cateringi, które powstały nie dalej, jak w ciągu ostatnich 2 lat rozwijały się najszybciej.

Reasumując - rynek w tym roku bardzo dojrzał i tak naprawdę dociera już nie tylko do mieszkańców największych miast, ale również tych mniejszych takich jak - Łomża, Mława, Piła, Legnica, czy Nowy Sącz.

Na jaką kwotę najczęściej składane są zamówienia? Czy klienci są lojalni, czy chętnie testują kilka możliwości?

Średnia wartość zamówienia to ok. 600 PLN, ale oczywiście waha się w zależności od wielu zmiennych. To czy klient średnia wartość dla zamówienia to ok. 600 zł – to cena odpowiadająca za ok. 10 dni diety pudełkowej.

Co do lojalności to również wiele zależy od cateringu, tego co oferuje i jak mierzy lojalność w branży, gdzie mamy do czynienia z dość dużą sezonowością. Standardowo ok. 50 proc. klientów przedłuża zamówienie w ciągu 30 dni, a pozostałe 50 proc. robi przerwę lub zmienia firmę. Oczywiście trend zmieniania cateringów rośnie przede wszystkim na coraz większy wybór dla klientów i znużenie daną firmą po kilku zamówieniach. Zdecydowana większość rynku ma uruchomione tzw. programy lojalnościowe, czy programy afiliacyjne, ale nie zawsze jest to wystarczające, żeby takiego klienta utrzymać nawet przy b. dobrej jakości posiłków, czy obsługi, bo ludzie zwyczajnie chcą próbować nowych rzeczy