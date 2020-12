Polacy założyli platformę do handlu dla firm z sektora B2B z Europy Środkowo-Wschodniej

Na rynku B2B bardzo często mamy do czynienia z dużo większą wartością transakcji, firmy prowadzą ze sobą negocjacje, budują długotrwałe relacje, muszą poznać siebie, zbudować zaufanie. Kontrahenci sprawdzają, czy dana firma na pewno jest wiarygodna i czy nadaje się do współpracy, czy spełnia odpowiednie regulacje i obostrzenia.

Jako zespół mamy doświadczenie z Allegro, jakie mechanizmy są skuteczne w sektorze konsumenckim, jak firmy sprzedają produkty i usługi do pojedynczego kupującego. Po wyjściu z Allegro zastanawialiśmy się, jak to wygląda na rynku biznesowym. To dwa zupełnie inne światy.

Pierwsza w naszym regionie. Pierwszą platformą globalnie jest chińska Alibaba, która powstała ponad 20 lat temu. Dzisiaj to jest to największy marketplace dedykowany dla przedsiębiorstw, dla handlu B2B i handlu hurtowego. Oczywiście przez te 20 lat powstawały różne specjalistyczne platformy, ale nie powstała „Europejska Alibaba”.

Pierwszy krok to rejestracja firmy na platformie. Wówczas ją weryfikujemy. Dzisiaj robimy to ręcznie, ale za chwilę będziemy robili to automatycznie z partnerskimi podmiotami w różnych krajach.

Oferujemy 2 sposoby transakcji. Pierwszy to klasyczny, który znamy ze sklepów, czyli klikamy „złóż zamówienie” aby zawrzeć transakcję. Później dokonujemy płatności – w tym momencie przedsiębiorcy robią to samodzielnie, ale rozwiązanie automatyzujące płatności będzie dostępne już w styczniu. Oprócz tego jest możliwość złożenia zapytania o ceny i ich negocjacji. Kiedy kupujący znajduje jakiś produkt, może na przykład prosić o jego zmodyfikowaną wersję albo złożyć zupełnie niestandardowe zamówienie.

W obecnej, bardzo trudnej sytuacji, firmy zostały niejako zmuszone do tego, żeby komunikować się, działać i sprzedawać online. Ta zmiana nawyków następuje bardzo szybko, ale zostanie z nami na dłużej. Taka forma współpracy bardzo często jest po prostu szybsza, łatwiejsza, przyjemniejsza. Naszym zdaniem tempo zmian i proces digitalizacji na rynku B2B będzie odbywał się znacznie szybciej niż miało to miejsce w przypadku sektora B2C.

Platforma jest skierowana wyłącznie do biznesu, nie jest możliwa rejestracji osoby prywatnej. Koncentrujemy się na kategoriach przemysłowych i zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty z tego sektora, producentów, dystrybutorów, hurtowników, podwykonawców.

W kontaktach międzynarodowych problem często stanowi także brak zrozumienia lokalnych regulacji prawnych i podatkowych. W związku z tym w przyszłym roku będziemy chcieli uruchomić dodatkowy pakiet usług dla naszych klientów i wspierać ich również w tym zakresie.

To wszystko brzmi jak proste bariery, ale wbrew pozorom są to trudne zagadnienia. Własna sprzedaż online to budowa sklepu internetowego, wydatki na promocję i marketing. Sprzedaż międzynarodowa to dodatkowo konieczność budowania nowego zespołu sprzedaży i obsługi klienta. To kosztuje, to są inwestycje na które stać najczęściej tylko duże podmioty.

Firma korzystająca z waszej platformy automatycznie zaczyna sprzedawać na wszystkich pięciu rynkach, czy może zawęzić swój obszar działania?

Sprzedawca w momencie wystawiania swoich produktów zaznacza do jakich krajów chce sprzedawać. Co więcej, może wystawić jedną ofertę na Polskę, a zupełnie inną do innego kraju. To sprzedający decyduje o ofercie.