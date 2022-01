Polacy zagrają z Hiszpanią o finał ATP Cup w tenisa

- Wygraliśmy trzy mecze w fazie grupowej i jesteśmy w półfinale. Taki był nasz plan minimum i udało się go zrealizować. Jesteśmy wszyscy zadowoleni, ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz chcielibyśmy pójść jeszcze krok dalej. Przed nami mecz z bardzo mocną ekipą Hiszpanów, którzy mają w składzie przede wszystkim dwóch zawodników z Top 20 rankingu ATP – uważa Kamil Majchrzak, obecnie 117. tenisista świata, który był już sklasyfikowany na 83. pozycji w 2019 roku.

- Jestem zadowolony z tego, jak rozpocząłem sezon. We wszystkich trzech dotychczasowych meczach prezentowałem bardzo dobry tenis i za każdym razem Polsce dawałem prowadzenie 1:0 w spotkaniach ATP Cup. Na pewno jest to świetne otwarcie roku, jakiego szukałem i na jakie ciężko pracowałem. Wierzę, że wysoka forma, jaką prezentuję w Sydney, pomoże mi w najbliższych tygodniach powalczyć o powrót do czołowej setki rankingu ATP. Przede mną start w kwalifikacjach do wielkoszlemowego Australian Open, więc prosto stąd udam się do Melbourne. Raczej niestety nie uda mi się uniknąć eliminacji, bo jestem drugi na liście oczekujących na miejsce w głównej drabince – dodał.