Polacy zagrają o brązowy medal mistrzostw Europy. Litwa za mocna w półfinale

Reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 - w składzie Przemysław Zamojski, Szymon Rduch, Paweł Pawłowski i Łukasz Diduszko zagra o brązowy medal mistrzostw Europy. To już trzecie zwycięstwo naszych koszykarzy, którzy rywalizację przy Wieży Eiffla w Paryżu Polacy rozpoczęli od zwycięstwa nad Estonią . W sobotę ograli się ze Słowenią w pojedynku, który pierwotnie miał odbyć się w piątek. Został jednak odwołany (a potem przełożony na sobotę) po tym, jak u jednego z rywali (Tjaża Rotara) wykryto koronawirusa.

Niedzielę Biało-czerwonych rozpoczęli od zwycięstwa nad Holandią 21:14 w ćwierćfinale. Drużynę do wygranej poprowadził Przemysław Zamojski. 34-latek rzucił najwięcej, bo aż 15 punktów, w całym meczu. Polacy szli z Holendrami łeb w łeb, aż do stanu 11:10, kiedy to odskoczyli rywalom na pięć punktów (16:10) po akcji 1+1 Zamojskiego. Oranje doprowadzili do wyniku 18:14, ale nie byli w stanie odrobić strat. Kolejne trzy punkty zdobyli Biało-czerwoni, a wygrany rzut należał do Pawła Pawłowskiego, który nie pomylił się z linii wolnych.