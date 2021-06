Polacy wyrównali niechlubne osiągnięcie z 1976 roku w meczu ze Słowacją

Reprezentacja Polski przegrała w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy 1:2 ze Słowacją, a kluczowymi wydarzeniami spotkania był samobój Wojciecha Szczęsnego i czerwona kartka Grzekorza Krychowiaka. Co ciekawe, ostatni raz, gdy na Euro jedna drużyna skierowała piłkę do własnej siatki i musiała grać w osłabieniu przez odesłanie zawodnika, miała miejsce w 1976 roku. Smutną historię napisali wówczas piłkarze z Czechosłowacji na Euro w Holandii.

Podobne smutne statystyki są nieubłagane dla Polaków. Grzegorz Krychowiak to pierwszy piłkarz na Mistrzostwach Europy 2020, który otrzymał czerwoną kartkę. Gole samobójcze to natomiast domena zawodników Juventusu na tym turnieju, bo w meczu otwarcia Euro własnego bramkarza pokonał Merih Demiral - Wojciech Szczęsny zrobił to jednak najszybciej w historii wszystkich Mistrzostw Europy.