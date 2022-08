Polacy wciąż chętnie korzystają z SMS-ów. Aż 65 proc. z nas wysyła je codziennie

Ponieważ wysłanie SMS-a nie jest angażujące i nie zajmuje wiele czasu, raport wskazuje, że zazwyczaj robimy to podczas podróży (tak odpowiedziało 59,7 proc. badanych), leżąc w łóżku (51,6 proc.) czy będąc w pracy (34,4 proc.). Okazje do napisania wiadomości stwarza też czekanie w kolejce (25,4 proc.), spacer (19,5 proc.) oraz zakupy (18,1 proc.) i co pewnie nie zaskakuje – wizyta w toalecie (9,5 proc.), spożywanie posiłku (9,1 proc.) czy uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach (5,9 proc.). Przyznajemy się również do wysyłania SMS-ów stojąc w korkach (18,6 proc.), a nawet, chociaż w znikomych wypadkach (1 proc.), podczas seksu.