Polacy uważają demokrację za najlepszy system. Ale chcą, by przynosiła efekty

Wierzymy politykom?

Nie. Absolutnie im nie wierzymy.

Dlaczego?

Bo uważamy, że politycy w zdecydowanej większości dbają przede wszystkim o własne interesy. 79 proc. Polaków podpisuje się pod takim stwierdzeniem. W ocenie naszych respondentów partie polityczne nie reprezentują właściwie interesów swoich wyborców. Są przekonani, że politycy w ogóle nie słuchają zwykłych ludzi, wręcz nimi gardzą. Pod tym względem polski system polityczny można wręcz uznać za niereprezentatywny - bo trudno wskazać, kogo politycy tak naprawdę reprezentują.

Rozmawiamy o niedawno opublikowanych badaniach „To skomplikowane. Ludzie i ich demokracje w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce i Stanach Zjednoczonych” zrealizowanych przez More in Common. Pan odpowiadał za część poświęconą Polsce. Choć w pozostałych krajach objętych Waszym badaniem zaufanie do polityków jest na podobnie niskim poziomie co u nas.

Rzeczywiście, zaufanie do klasy politycznej generalnie nie jest wysokie. Ten wynik nie jest zresztą zaskakujący, ludzie nigdy przesadnie politykom nie ufali. Problematyczne jest jednak to, że w Polsce brak zaufania do polityków idzie w parze z brakiem zaufania do innych Polaków. U nas brak zaufania przechodzi wręcz we wrogość wobec osób inaczej myślących.