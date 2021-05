Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. "Rekordowa w całej historii jest wartość kwot na wnioskach kredytowych" OPRAC.: Maciej Badowski

- W kwietniu 2020 r. było jedynie 27,81 tys. wnioskodawców, co było piątym najniższym poziomem od 2007 r.- zaznacza ekspert. Joanna Urbaniec / Polska Press

W kwietniu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 50,92 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 27,81 tys. rok wcześniej. Daje to wzrost o ponad 83 proc. - W aspekcie liczby wnioskodawców trzeba pamiętać, że w kwietniu 2020 r. mieliśmy do czynienia z jednej strony z największą niepewnością co do przebiegu i skutków pandemii, jak również był to sam środek lockdownu- dodaje ekspert.