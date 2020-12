Polacy przekonują się do samochodów hybrydowych i elektrycznych. To z kolei oznacza straty dla napędów benzynowych i diesli

W kategorii samochodów ekologicznych największy wolumen sprzedaży wygenerowały klasyczne hybrydy. W pierwszych trzech kwartałach roku 2020 napęd spalinowo-elektryczny został wybrany w Polsce przez 38 866 kierowców. To oznacza wzrost o ponad 10 tysięcy sztuk oraz 37,1 proc. w stosunku do roku 2019.

Jak wynika z analizy, w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku nowych nabywców znalazły 2173 auta elektryczne. To oznacza wzrost o blisko 83 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

Zdaniem ekspertów, coraz lepsze wyniki sprzedażowe to także ceny samochodów ekologicznych, które stają się z biegiem lat coraz bardziej przystępne dla osób wybierających nowe auta w Polsce.

Kierowcy w Polsce interesują się samochodami ekologicznymi, a to w naturalny sposób musi się przełożyć na stratę dla napędów benzynowych i diesla. Między styczniem a wrześniem 2020 roku w Polsce sprzedały się blisko 192 tysiące pojazdów napędzanych motorem benzynowym. To o prawie 100 tysięcy sztuk mniej niż w analogicznym okresie roku 2019, z kolei diesle w tym czasie osiągnęły zbyt na poziomie 55 230 sztuk, co oznacza spadek zainteresowania na poziomie 32,8 proc. w stosunku do roku 2019.