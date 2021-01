Polacy przekonali się do zakupów online. Coraz częściej kupujemy artykuły spożywcze

Co ciekawe, seniorzy zaczęli częściej korzystać z kanału online. Ta forma robienia zakupów stała się bardziej popularna aż wśród 14 proc. z nich. - Nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na życie Polaków co widać po wynikach naszego najnowszego badania – mówi Agnieszka Kociemska, Santander Consumer Bank. – Co ważne, digitalizacja naszego społeczeństwa postępuje również wśród seniorów, którzy częściej niż przed nastaniem obecnej sytuacji epidemiologicznej szukają możliwości zrobienia zakupów online. Bardzo możliwe, że ta zmiana nawyków utrzyma się już na stałe i kanał online będzie dominować nad tym stacjonarnym. Dla wielu handlowców to ważny moment na rewidowanie długofalowej strategii rozwoju – dodaje.

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia w sklepach stacjonarnych sprawiły, że Polacy przenieśli się na zakupy do internetu. Według najnowszego badania Santander Consumer Banku przeprowadzonego na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii” już co trzeci z nas zamawia przez internet częściej niż przed pandemią (36 proc.).

Z kolei jak wynika w badaniu na zlecenie Everli zapytano „Co Pan/Pani ceni sobie w zakupach spożywczych online?”. Prawie 62 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest to oszczędność czasu, ponad połowa przyznała, że jest to dobry sposób na zrobienie dużych zakupów z dostawą do domu. Dla 45 proc. badanych ważne jest bezpieczeństwo, natomiast prawie 42 proc. docenia szeroki wybór produktów.