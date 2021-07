Polacy przed czwartą falą. Paradoks goni paradoks. Mamy Narodowy Program Wyparcia

Czwarta fala epidemii COVID-19 wywołana przez nowy wariant delta koronawirusa zaczęła się już w kilku krajach Zachodu Europy i za kilka tygodni wydaje się niemal przesądzona także w Polsce. Tymczasem aktualny stosunek Polaków do pandemii, obostrzeń i kwestii szczepień to splot paradoksów, który wydaje się nie do rozwikłania bez bardzo zdecydowanych działań instytucji państwa. W obecnym kształcie ten splot paradoksów prowadzi nas prosto do epidemicznej katastrofy, grożąc tym, że czwarta fala epidemii przewyższy w Polsce swą skalą tę trzecią.

Uzyskaliśmy wgląd do wyników pogłębionych badań focusowych przeprowadzonych przez jeden z wiodących polskich ośrodków badań opinii już po ustąpieniu trzeciej fali pandemii a jeszcze przed nadejściem do pierwszych krajów Europy pierwszych oznak tego, że zbliża się fala czwarta.

Po pierwsze, Polacy powszechnie spodziewali się nadejścia czwartej fali już wtedy, gdy zaczynało się znoszenie obostrzeń po ustąpieniu trzeciej - i spodziewają nadal. Kolejne wzrosty zachorowań nikogo więc nie zdziwią. Po drugie, nic nie wskazuje na to, by tych Polaków, którzy dotąd nie podjęli decyzji o szczepieniu, cokolwiek miało przekonać do zmiany zdania. Nie pomagają tu kampanie promocyjne, wzór dawany przez autorytety i celebrytów, ani loteria szczepionkowa. Na tym jednak nie koniec. Po trzecie bowiem - Polacy gremialnie i ponad szczepionkowymi podziałami nie chcą powrotu jakichkolwiek bardziej dających się we znaki obostrzeń.