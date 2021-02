Polacy polecieli do Meksyku w poszukiwaniu pracy. Wycięto im narządy. Ziobro: Sprawą zajmie się krakowska prokuratura

Porwanie i zabójstwo Michała Zapytowskiego. Ciała nie znaleziono do dziś, choć wiadomo, że go zabito. Policja popełniła absurdalne błędy.

Do sprawy Michała Zapytowskiego, porwanego w centrum Poznania w 1999 roku, prokuratura wraca co pewien czas. Ostatnio zrobiła to w ubiegłym roku, gdy gangster „Ramzes” opowiadał podczas przesłuchania o porwaniu sprzed 21 lat. Śledczy ponownie sięgnęli po akta, ale przełomu nie ma. Wiadomo tyle, że Zapytowski został porwany z własnego mieszkania w 1999 roku. Wiadomo też, kto i dlaczego go uprowadził. Niejasne jest to, kto zabił i gdzie ukrył zwłoki. Śledczy mają jeszcze 9 lat, by postawić sprawcom zarzut zabójstwa. Potem sprawa się przedawni.