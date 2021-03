Polacy pokochali ksiązki. Najchętniej wybierali te od Blanki Lipińskiej

To już rok płatności do 100 zł bez podawania kodu PIN. Czy ten limit jest wystarczajacy?

Już od roku za zakupy o wartości do 100 PLN możemy płacić kartą zbliżeniowo bez konieczności podawania kodu PIN. - Ubiegłoroczne podwyższenie limitu płatności zbliżeniowych bez PIN do 100 zł Polacy przyjęli z dużym entuzjazmem- tłumaczy w rozmowie z nami ekspert. Ogólna liczba transakcji z PIN-em zmalała rok do roku o ok. 12 proc.