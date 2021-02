Polacy podzieleni ws. przyłbic. Maseczek jednak nie zamierzają wymieniać

PLUS Usta i nos można zasłaniać tylko maseczką? Tak uważa teraz ministerstwo zdrowia. Epidemiolog: Nie ma dowodów na skuteczność przyłbic

Ministerstwo zdrowia planuje zabronić zasłaniania nosa i ust przyłbicami, szalikami i wszystkim tym, co nie jest maseczką. Jak twierdzi poznański mikrobiolog i epidemiolog dr Tomasz Ozorowski, przyłbice noszone bez maseczek od początku nie były skuteczne. - Nigdy nie zostały one wycofane i naprawdę nie rozumiem dlaczego - przyznaje. Jego zdaniem noszenie maseczek nie jest konieczne we wszystkich sytuacjach, jednak nadal wiele osób nie potrafi poprawnie ich zakładać i nosić, a nowy, brytyjski szczep koronawirusa staje się coraz groźniejszy i nie daje za wygraną.