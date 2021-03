Polacy nie rezygnują z rezerwacji w hotelach. "Ponowne zamknięcie branży nie spowodowało spektakularnej fali zwrotów"

Otwarcie hoteli 12 lutego zostało przyjęte przez turystów i hotelarzy z prawdziwą ulgą, to już po ok. 2 tygodniach działalność pierwszych obiektów noclegowych została ograniczona – powrót do lockdownu nastąpił 24 lutego i objął województwo warmińsko-mazurskie. Kilka dni później, 5 marca, zasięg obostrzeń rozszerzył się na teren województwa pomorskiego, zaś po niecałych dwóch tygodniach wprowadzono całkowity lockdown.

- Ze względu na pandemię spora część hoteli wprowadziła opcję bezpłatnego anulowania rezerwacji, która jest dla naszych gości tzw. „wentylem bezpieczeństwa”. Jednak ponowne zamknięcie hoteli, ogłoszone przez rząd w połowie marca, nie spowodowało wcale jakiejś spektakularnej fali zwrotów. Zamiast tego goście decydują się przenosić swoje pobyty na inne terminy- komentuje Ewelina Witek, Travelist.

Jak wynika z analizy ekspertów Travelist, zaledwie 13 proc. użytkowników portalu zdecydowało się całkowicie zrezygnować z planów wyjazdowych na marzec. Wskaźnik anulacji jest jeszcze niższy w kwietniu, na taki zdecydowało się 9 proc. podróżnych. Zdaniem ekspertów portalu ta sytuacja dowodzi, że Polacy ufają personelowi hotelowemu i czują się w hotelach bezpieczni. Do tego wskazują na "zmęczenie i frustrację" przedłużającą się izolacją.