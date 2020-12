Polacy nie chcą wracać do biur. "Pracownicy zaczynają traktować pracę zdalną jako naturalne środowisko pracy"

- Pandemia koronawirusa spopularyzowała pracę w trybie home office. Biura zaczęły świecić pustkami, co dla wielu pracodawców było sygnałem do redukcji wynajmowanych przestrzeni. Spadła także aktywność najemców na rynku biurowym, bo decyzje o ulokowaniu biura są wstrzymywane i to nie tylko przez samą pandemię0 zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Jego zdaniem znaczna część pracowników niechętnie myśli o powrocie do poprzedniego trybu pracy, a to oznacza, że firmy muszą na nowo przemyśleć całą ideę posiadania biura. - Już teraz wiadomo, że będzie to coraz bardziej przestrzeń do spotkań, wymiany zdań czy pomysłów, a coraz mniej miejsce, w którym w jednym czasie możemy spotkać wszystkich pracowników firmy – dodaje.

Pracodawcy, którzy od marca mierzą się z wyzwaniem pracy zdalnej, przekonali się już, że praca z domu może być równie wydajna jak w biurze. Potwierdzają to dane Grafton Recruitment, z których wynika, że 44 proc. osób nie widzi różnicy w wydajności wykonywanej pracy z domu, a 22 proc. wskazuje wręcz na poprawę swojej efektywności.