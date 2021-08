Polacy nie chcą rezygnować z mięsa i nabiału dla dobra klimatu, a zmiana jest konieczna. Co ma kotlet do globalnego ocieplenia?

Co ma piernik do wiatraka, czyli wegetarianizm ekologiczny

Powody, dla których coraz więcej osób rezygnuje ze spożycia mięsa i nabiału, lub znacząco to spożycie ogranicza, są liczne. Wśród nich można wymienić nastepujące aspekty:

etyczny

zdrowotny

ekonomiczny

ekologiczny

W ninijeszym artykule skupimy się na ostatniej kwestii, a więc na wpływie diety na nasze środowisko i zmiany klimatyczne. No właśnie, co ma piernik do wiatraka, czy raczej co ma kotlet do globalnego ocieplenia? Okazuje się, że dieta oparta na mięsie i nabiale nie tylko nie będzie w stanie wyżywić rosnącej liczby ludności Ziemi, ale także przyczynia się do znaczącej degradacji środowiska naturalnego.

Badania naukowe dowodzą, że zmiany w diecie w kierunku diety roślinnej mogą pomóc redukować emisje gazów cieplarnianych i poprawiać jakość środowiska naturalnego.