Polacy negatywnie oceniają system segregacji odpadów

Zużyte jednorazowe maseczki antywirusowe na twarz staną się w przyszłości budulcem dróg? Pracują nad tym australijscy naukowcy

Covid sprawił, że miliardy ludzi na świecie używają jednorazowych masek na twarz. Miliony ton tego rodzaju śmieci lądują w śmietnikach. Australijscy naukowcy z Uniwersytetu RMIT w Melbourne pracują jednak nad projektem, którego efektem będzie wykorzystywanie tego rodzaju odpadów do budowy dróg. Z ich badań wynika, że do wykonania zaledwie jednego kilometra dwupasmowej drogi trzeba by zużyć około 3 milionów jednorazowych masek. To sprawia z kolei, że 93 tony takich odpadów nie trafią na wysypiska. Naukowcy opracowali też metodę dezynfekcji tego typu odpadów.