Polacy masowo zakładają sklepy internetowe. Obecnie jest ich blisko 44,5 tys.

Dwa pociągi z Chin pełne sprzętu medycznego przyjechały do Polski. To wielki transport na zlecenie firmy Zarys z Zabrza

W sumie ładunek zajął 4 tys. metrów sześciennych. W sumie to 61 wielkich kontenerów. Pociągi jechały dwa tygodnie. Firma Zarys z Zabrza zorganizowała największą dostawę jednorazowego sprzętu medycznego we współpracy z A.P. Moller – Maersk. Dwa wypełnione środkami medycznymi pociągi z Chin w lutym dotarły do międzynarodowego Portu Przeładunkowego Małaszewicze. W kontenerach były m.in. kombinezony ochronne, fartuchy chirurgiczne i wyroby medyczne takie jak m.in. igły iniekcyjne i strzykawki konieczne do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko Covid-19.