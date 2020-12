Polacy mają coraz więcej oszczędności. "Coraz więcej z nas deklaruje, że oszczędza, czego nie zmieniła nawet pandemia"

Według GUS w 2019 roku wydatki stanowiły 68,8 proc. dochodów Polaków, podczas gdy 10 lat temu były one aż o niemal 20 p.p. wyższe. Nadal jednak nasz majątek jest niewielki, gdy zmierzyć go procentem rozporządzalności dochodu– w tym roku według danych OECD wynosi tylko 1,3 proc., podczas gdy w Niemczech 10,5 proc.

Jak wynika z badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020”, 63 proc. Polaków deklaruje posiadanie oszczędności. Najczęściej zadeklarowały to osoby w wieku 40-49 lat, najrzadziej natomiast osoby w wieku 60-69 lat. Najtrudniej odłożyć́ gospodarstwom 1-osobowym – oszczędności posiada 56 proc. z nich.

Z kolei najwięcej wskazań́ miały gospodarstwa 4-osobowe– 71 proc. z nich zadeklarowało, że posiada oszczędności. Im wyższy dochód gospodarstwa domowego, tym częściej ma ono oszczędności. Zaledwie co trzecie gospodarstwo domowe z dochodem netto do 2 tys. zł posiada oszczędności, podczas gdy w przypadku gospodarstw z dochodami przekraczającymi 8 tys. zł netto miesięcznie, udział oszczędzających przekracza 80 proc.

Poduszka finansowa. Kiedy czujemy się zabezpieczeni finansowo?

Ekspertka tłumaczy, że obecnie przyjmuje się, że poduszka finansowa zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, powinna wynosić równowartość co najmniej 6-krotności miesięcznych dochodów lub w innym ujęciu stałych, miesięcznych wydatków. - Z naszego badania wynika, że tylko co drugi Polak zgromadził środki, które dają mu poczucie finansowego bezpieczeństwa. 37 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie posiada żadnych oszczędności, a 19 proc. że ich wysokość nie zapewnia im spokoju. Co ważne, próg, po przekroczeniu którego wszyscy badani czują się zabezpieczeni finansowo to równowartość 8 miesięcznych pensji – mówi Szlosek.