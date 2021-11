Polacy i ich sukcesy na olimpiadach lat 90.

W dekadzie lat 90. odbyły się trzy letnie igrzyska olimpijskie. Na każdych startowali zawodnicy z polskim orłem na piersi i z każdych przywozili trofea. Ale prócz medali lata 90. to również pojawienie się Adama Małysza i klasa Wojciecha Królika.

W przygotowaniu kadry, jej wyszkoleniu i przygotowaniu do zawodów ogromne zasługi położył Totalizator Sportowy, który od 1956 r. był, i jest do dziś, głównym Mecenasem Polskiego Sportu.

Upalna Barcelona 1992 r.

Nasz przegląd rozpoczynamy od igrzysk w Hiszpanii, dokąd wyjechała 207-osobowa kadra Polaków z chorążym reprezentacji judoką Waldemarem Legieniem. Wróciła z 3 złotymi, 6 srebrnymi i aż 10 brązowymi krążkami. Sukcesy Polaków oglądało ponad 3 mld telewidzów na całym świecie, a z trybun obserwował je m.in. król Hiszpanii Juan Carlos.

Z dumą oglądaliśmy Legienia, który po raz drugi sięgnął po olimpijskie złoto (w kat. 86 kg) i stał się trzecim sportowcem w historii judo, który zdobył dwa złote medale olimpijskie, a pierwszym który dokonał tego w różnych kategoriach wagowych. Ale największą sensacją był występ Arkadiusza Skrzypaszka, naszego pięcioboisty nowoczesnego, który zwyciężył ze swoim najgroźniejszym przeciwnikiem - Rosjaninem Eduardem Zienowką.

Tak wspominał ostatnią konkurencję – jazdę konną: „Rozpoczyna się dramat Rosjanina i całej ekipy Wspólnoty Niepodległych Państw. Jeździec musi znaleźć toczek – bez niego nie wolno ruszyć na parkur, musi przytrzymać konia, wsiąść i pogalopować dalej. Teraz już wiem: jestem podwójnym mistrzem olimpijskim – indywidualnym i drużynowym. Rok wcześniej na mistrzostwach świata to my prowadziliśmy przed jazdą konną. Darek Goździak zrobił jednak poważny błąd, upadł z koniem i przegraliśmy z Rosjanami złoty medal. Teraz rewanż się udał”.