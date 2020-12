Polacy coraz częściej kupują na raty. Co najczęściej?

Tradycyjnie już na liście artykułów chętnie kupowanych na raty znalazły się sprzęty AGD m.in. pralki, piekarniki i ekspresy do kawy oraz RTV w tym głośniki, telewizory czy wieże, czyli wyposażenie naszych mieszkań i domów, w których w czasie pandemii spędzamy najwięcej czasu. Na pierwszym miejscu pod względem liczby zawartych umów stacjonarnych w październiku br. uplasował się sprzęt AGD, a na drugim RTV- wynika z danych Santander Consumer Banku. Wysoko znalazły się również meble, które zajęły trzecią pozycję na liście najchętniej kupowanych przedmiotów.

- Pandemii można przypisywać także zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt medyczny, którego sprzedaż w trakcie zagrożenia koronawirusem zwiększyła się o 7 proc. od stycznia 2020- tłumaczy ekspertka. - Stałym trendem w stacjonarnych zakupach na raty jest za to uzupełnianie domów w sprzęt RTV, AGD oraz meble, co w obecnej sytuacji może być związane z tym, że spędzamy w mieszkaniach więcej czasu i siłą rzeczy bardziej zauważamy braki w wyposażeniu np. potrzebę wymiany biurka czy krzesła na takie, które będą przystosowane do dłuższego spędzania czasu przed komputerem w przypadku zdalnej pracy lub nauki- dodaje.

Z kolei niesłabnące zainteresowanie sprzętem RTV ekspertka tłumaczy faktem, że obecnie bardziej niż kiedyś może służyć do wypełnienia nam czasu w sytuacji, gdy ze względów bezpieczeństwa nie możemy swobodnie spotykać się z naszym stałym gronem znajomych, a ilość zewnętrznych rozrywek jest ograniczona m.in. ze względu na zamknięcie kin, teatrów i innych placówek kulturalnych.